Utero in affitto: Meloni, ‘schiavitù terzo millennio, no a maternità business’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – La maternità surrogata? “È la legge italiana a dire che questa pratica non è lecita, non io. Non credo che commercializzare il corpo femminile e trasformare la maternità in un business possano essere considerate delle conquiste di civiltà. L’utero in affitto è la schiavitù del terzo millennio e non mi rassegnerò mai all’idea che possa essere l’esito di secoli di lotte per i diritti delle donne”. Lo dice Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna.