Vaccini, di Mauro (Pascale Napoli): “Promuoverli soprattutto tra i fragili”

Novembre 30, 2022

Napoli, 30 nov. (Adnkronos Salute) – “Il tema delle vaccinazioni è fondamentale. Bisogna promuovere la vaccinazione, specialmente nei pazienti fragili”. Queste le parole di Maurizio di Mauro, Direttore sanitario aziendale istituto Pascale di Napoli, a margine de ‘La vaccinazione del paziente adulto fragile in ospedale’, l’evento organizzato da Motore Sanità, che si è svolto al centro direzionale di Napoli.

“Io rappresento in questo momento l’istituto Pascale – ha sottolineato di Mauro – dove i pazienti sono tutti oncologici, e che quindi hanno assoluto bisogno di proteggersi attraverso il vaccino. Bisogna insistere non sottovalutando patologie come l’influenza che ha una ricorrenza annuale ma sempre con variabili diverse. Non bisogna sottovalutare neanche la vaccinazione per altre patologie infettive che possono essere controproducenti dal punto di vista diagnostico per pazienti che hanno patologie fragili”.

“Il timore del vaccino – ha concluso di Mauro – è generalizzato, ma spetta soprattutto ai medici di medicina generale dare le indicazioni necessarie per fare in modo che queste persone possano capire l’importanza del vaccino.”