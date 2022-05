Vaiolo scimmie: Oms, agire per impedire diffusione

Maggio 22, 2022

Ginevra, 22 mag. (Adnkronos/Dpa) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di adottare una serie di misure per evitare un’ulteriore diffusione del vaiolo delle scimmie nei Paesi in cui non è endemico. “L’identificazione di casi confermati e sospetti di vaiolo delle scimmie senza alcuna storia di viaggio nelle aree di endemia in più Paesi è atipica, quindi c’è urgente necessità di aumentare la consapevolezza relativa a questa malattia e di praticare una ricerca dei casi, provvedendo ad isolarli e curarli, tracciare i contatti e fornire cure per prevenire ulteriori contagi”, ha comunicato l’Oms a Ginevra questa notte.

Secondo l’Oms, i casi riportati finora in Europa, Nordamerica e Australia abbiano riguardato principalmente uomini che hanno avuto relazioni sessuali con altri uomini ma, a causa delle osservazioni ancora limitate, è molto probabile che casi emergano in altri settori della popolazione e in altri Paesi. Il vaiolo delle scimmie causa sintomi lievi come eruzioni cutanee, febbre e pustole, ma può anche provocare effetti gravi. Per l’Oms per ora non sono necessarie restrizioni o divieti di viaggio. Sebbene l’Organizzazione sottolinei che i contagi possono verificarsi negli eventi di massa, enfatizza anche che le misure preventive adottate per la Covid-19 sono efficaci anche contro il vaiolo delle scimmie.