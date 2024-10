Vajont: Meloni, ‘cicatrice in nostra memoria, Italia non dimentica’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il 9 ottobre 1963 è una data che difficilmente possiamo dimenticare. Il disastro del Vajont è una tragedia che poteva e doveva essere impedita, provocata dall’incuria dell’uomo, che ha lasciato una ferita profonda nella nostra Nazione. Rischi e pericoli che erano stati individuati e preallertati che, però, rimasero inascoltati. Quasi duemila persone persero la vita quella sera e interi paesi furono completamente spazzati via”. Così scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“A distanza di 61 anni – conclude la premier – portiamo quella cicatrice nella nostra memoria e la utilizziamo come monito affinché tali disgrazie non avvengano più. L’Italia non dimentica”.