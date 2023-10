Vajont: Musumeci, ‘non dimenticare e non ripetere errori’

Ottobre 9, 2023

Palermo, 9 ott. (Adnkronos) – “Dalla tragedia del Vajont di 60 anni fa, che turbó l’animo dell’intera Comunità nazionale, dobbiamo tutti saper trovare motivo per riflettere, per avanzare le necessarie proposte, fissare e raggiungere gli obiettivi prioritari nella tutela e nella gestione del territorio. Ho visitato a Longarone il cimitero che contiene i resti delle duemila vittime civili: una visita struggente, per tanti aspetti. Ma che ci aiuta a non dimenticare ed a non ripetere quegli errori”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.