Val d’Aosta: Donzelli, ‘a regionali speriamo in maggioranza con Fdi primo partito’

11 Aprile 2025

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Ci saranno presto le elezioni in Val d’Aosta e noi auspichiamo che ci sarà finalmente una maggioranza stabile, magari anche coesa con il governo nazionale. Noi speriamo in una maggioranza in cui Fratelli d’Italia possa essere primo partito anche in Valle d’Aosta e questo potrebbe consentire di non essere isolata ma al centro della politica”. Lo ha detto Giovanni Donzelli a margine dell’evento Fdi Spazio montagna a La Thuile.