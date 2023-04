Aprile 14, 2023

Torino, 14 apr. – (Adnkronos) – Sono stati individuati ma non ancora recuperati i tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in Val di Rhemes, in Valle D’Aosta, travolti ieri da una valanga a circa 3000 metri di quota. Una quarta persona, una guida alpina, era riuscita a liberarsi e a dare l’allarme. I dispersi sono tre allievi di un corso delle Guide Alpine.