Valentini: ‘Per attrarre investimenti dialogo con territori, nuova stagione’

Gennaio 24, 2023

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Un “cammino di collaborazione più cosciente e profonda tra i territori e Roma”. Lo afferma Valentino Valentini, viceministro ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenuto all’evento “Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione investimenti esteri” organizzato a Trieste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, parlando di una “nuova stagione nella capacità di produrre e attrarre investimenti”.

Valentini ha parlato di un “dialogo reciproco” sottolineando che nelle regioni “troviamo esempi di capacità di attrarre investimenti, capacità produttive di eccellenza e tanti professionisti molto bravi”.