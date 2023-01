Varese: assessore Lombardia, ‘siamo in contatto con sindaco Luino, pronti a fare nostra parte’

Gennaio 5, 2023

Milano, 5 gen). (Adnkronos) – “Regione Lombardia sta monitorando la situazione ed è in costante contatto con l’amministrazione comunale”. Lo comunica l’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, in merito alla frana di Luino, in provincia di Varese.

“Al sindaco -spiega l’assessore- abbiamo detto che siamo pronti a farci parte attiva mettendo a disposizione risorse economiche per realizzare eventuali opere strutturali, come avvenuto in precedenza. Così come a garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Valuteremo inoltre in che modo poter contribuire all’assistenza delle persone ad oggi sfollate”. L’assessorato alla Protezione civile precisa infine che “nessuna richiesta di attivazione della Protezione civile al momento, né a livello regionale né a livello provinciale, è pervenuta in relazione alla caduta di massi”.