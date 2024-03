Varese: Giorgetti, ‘Volandia testimonia forte legame tra territorio e industria aeronautica’

Marzo 9, 2024

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – “Quella di oggi è una giornata significativa per Volandia e per la guardia di finanza. Il nuovo allestimento dedicato al Corpo appena inaugurato, infatti, arricchisce ulteriormente questo parco museale, unico nel suo genere in Italia e tra i più importanti in Europa, dedicato ad un settore come quello aeronautico, importante e strategico sia per la nostra provincia che per il nostro Paese. Un parco-museo che è l’espressione del forte legame tra questa terra e, in particolare, tra l’area espositiva in cui il sito è sorto e l’industria aeronautica. Un settore che nella provincia di Varese non solo ha visto nascere grandi realtà industriali protagoniste della storia aeronautica, ma che ha saputo creare anche un indotto di imprese tutt’ora attive e dinamiche nello specifico comparto”. Così il ministro per l’Economia Giancarlo Giorgetti che, trattenuto per un grave lutto familiare, non ha potuto partecipare fisicamente alla cerimonia di inaugurazione della nuova sezione dedicata alla guardia di finanza, ma non ha comunque voluto far mancare il suo saluto.

“I due modelli di elicottero della guardia di finanza qui esposti, insieme all’allestimento multimediale che ripercorre le principali tappe della storia del servizio aereo del Corpo -ha scritto Giorgetti nel suo messaggio- rappresentano una tangibile testimonianza e un’ottima occasione per valorizzare e far conoscere l’eccellenza e la tradizione del comparto aereo delle fiamme gialle. Un comparto nato nel 1954, che quest’anno festeggia i suoi 70 anni di operatività e di successi, capace di rinnovarsi ed evolversi nel tempo sino a diventare un insostituibile punto di riferimento nel sistema di sicurezza nazionale”.

“Auguri, dunque, al servizio aereo e al suo valoroso personale che con coraggio, passione e professionalità si distingue quotidianamente non solo in ricognizioni e pattugliamenti aerei per prevenire e contrastare traffici illeciti, ma anche in missioni di soccorso svolte in piena sinergia con la componente navale e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. A tutti loro va tributata la nostra sentita riconoscenza e convinta gratitudine per il servizio reso alla comunità, unitamente ad un commosso ricordo per quanti di loro hanno sacrificato la vita per il servizio”. E, ha aggiunto, “Volandia oltre ad offrire esperienze ed emozioni uniche agli appassionati del settore che visitano, ogni anno, in migliaia questo sito, rappresenta anche un’interessante opportunità per far avvicinare a questo affascinante mondo soprattutto i più giovani. Chissà -ha concluso- se alcuni di loro, visitando il nuovo padiglione del servizio aereo della guardia di finanza, si avvicineranno anche alle fiamme gialle, ‘spiccando il volo’ come futuri piloti del Corpo”.