Vasco Rossi, Live Tour negli Stadi continua nel 2024: date, città e biglietti

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Continuerà anche nel 2024 il Vasco Live Tour negli Stadio che farà tappa allo Stadio San Siro di Milano il 7, l’8, l’11 e il 12 giugno e allo Stadio San Nicola di Bari il 25 giugno.

I biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili dalle 12 del 4 ottobre per il Blasco Fan Club; dalle 12 del 5 ottobre avrà inizio la prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation mentre dalle 12 al 6 ottobre avrà luogo l’apertura delle vendite su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone. Radio partner ufficiali del Vasco Live 2024 saranno Radio Italia e Radio2.

Nel frattempo è uscita dal 27 settembre ‘Gli sbagli che fai’, la canzone scritta apposta per la sigla della docuserie ‘Il Supervissuto’ per Netflix, con Rossi che parla in prima persona della sua vita, come artista e come uomo. Grandissimo il successo di pubblico e di critica, la canzone nuova è stata accolta nel migliore dei modi dal suo popolo, in radio e dappertutto. Molto felice del risultato il cantautore ha voluto ringraziare con un selfie, “per come l’avete presa bene tutti, ma proprio tutti”. Si è anche ironicamente ‘doppiato’ usando ‘diavolerie’ tecnologiche, nelle diverse lingue in cui la serie è disponibile nel mondo.