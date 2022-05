Vaticano: Casellati, ‘da Sodano messaggio attuale di moderazione e speranza’

Maggio 28, 2022

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Con la scomparsa del cardinale Angelo Sodano viene meno una delle figure più eminenti nel dialogo per un’Europa delle culture e delle fedi – allargata a Est. In tempi di guerra come quelli odierni, il suo messaggio risuona come attivo incitamento alla moderazione e alla speranza”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

“Segretario di Stato dal 1991 al 2006, sotto i Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, diede un impulso decisivo all’ascolto e all’apertura di relazioni internazionali, anche in contesti difficili, presiedendo la Pontificia Commissione ‘pro Russia’, poi denominata Commissione per la Chiesa in Europa Orientale. La sua opera tenace è tutt’ora viva, nel colloquio dei laici con la Santa Sede, con tutti gli Stati e le diverse fedi del nostro Continente”.