Ottobre 28, 2022

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Vega Carburanti cede i suoi impianti ad Amegas, società del gruppo Energas. L’acquisizione ha riguardato il ramo di azienda Levante di Vega Carburanti. Complessivamente nove impianti di distribuzione di carburante per autotrazione in Puglia che erogano complessivamente un totale di circa 100 milioni di litri di carburante all’anno. L’acquirente Amegas, società controllata dal gruppo Energas è stata assistita nell’operazione da Curtis, Mallet-Prevost, Colt Mosle LLP per la parte legale. Vega Carburanti è stata invece assistita dallo studio legale internazionale Gianni Origoni. L’acquisizione di questi impianti si inquadra in una strategia di espansione territoriale del Gruppo Energas che rafforza con questa operazione la propria rete distributiva nel Sud Italia ed in particolare in Puglia dove sono prevalentemente concentrati gli impianti Levante.