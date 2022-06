Veggio (Bper Banca): “Con 1000 Miglia assisteremo a vero e ‘rinascimento sociale’”

Giugno 15, 2022

Brescia, 15 giu. (Adnkronos) – “Penso che per quanto riguarda la 1000 Miglia assisteremo a un vero e proprio ‘rinascimento sociale’. Le persone hanno bisogno di manifestazioni dove poter esprimere la socialità e questa penso sia la manifestazione più bella per farlo”. Così Maurizio Veggio, responsabile della Direzione Territoriale Lombardia est – Triveneto di Bper Banca, esprime il suo entusiasmo per la partenza della 1000 Miglia, che da oggi fino al 18 giugno, vedrà sfilare una carovana di meravigliose vetture d’epoca attraverso 250 comuni, tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana e Liguria per un totale di oltre 2.000 chilometri di asfalto.

Bper Banca è per la prima volta Official Banking Partner e Aldo Bonomi, presidente dell’Automobile club Brescia, sottolinea l’importanza degli sponsor: “Per gli sponsor è importante partecipare perché si abbinano a un marchio prestigioso, mentre per noi è importante per poter continuare a migliorare e far sì che pubblico e piloti possano continuare a usufruire di questa grande combinazione fra sponsor e 1000 Miglia”

Una combinazione della quale Maurizio Veggio, va orgoglioso: “Siamo orgogliosi di essere la banca sponsor di 1000 Miglia perché la reputiamo un evento straordinario a livello internazionale e non solo nazionale, perché mi piace ricordare che 1000 Miglia porta in giro per il mondo la conoscenza dei borghi e delle piazze, porta in giro per il mondo la laboriosità dell’Italia”.