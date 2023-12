Vela: America’s Cup practice race, Luna Rossa si ritira e il Match Race va a New Zealand

Dicembre 2, 2023

Jeddah, 2 dic. – (Adnkronos) – Terminano con la vittoria di team New Zealand le regate preliminari dell’America’s Cup a Jeddah. Il match race finale vede Luna Rossa ritirarsi nel vivo della gara. La prua dell’imbarcazione, infatti, cade in mare, imbarcando tanta acqua. Il team italiano, formato da Ruggero Tita, Marco Gradoni, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris, si era imposto in Gara 7, con la quale si era qualificata proprio per il Final match, mentre si era ritirata nell’ultima fleet race, vinta dai neozelandesi, a causa di problemi di surriscaldamento. Questa a classifica finale: 1. Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda) 64 punti; 2. Luna Rossa Prada Pirelli Team (Italia) 49; 3. Alinghi Red Bull Racing (Svizzera) 35; 4. NYYC American Magic (USA) 28; 5. Ineos Britannia (Gran Bretagna) 26; 6. Orient Express Racing Team (Francia) 20.