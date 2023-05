Vela: dal 26 giugno a Genova la prima Mini 6.50 Academy

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Classe Mini Italia in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, Ropeye e Portofino Dry Gin da il via alla prima Mini 6.50 Academy, un’assoluta novità volta a dare la possibilità a tutti di conoscere la classe dei piccoli racer oceanici , provando le barche e vivendo da vicino il vero spirito Mini 6.50”. Lo scrive la classe delle piccole barche oceaniche in una nota.

“Al termine dell’Academy, ai cinque migliori aspiranti ministi verrà offerta la possibilitá di presentare un progetto di regate con un’imbarcazione messa a disposizione dal cantiere Wip in sinergia con la Classe Mini 6.50 Italia. I requisiti necessari per partecipare sono: essere maggiorenne, essere tesserato Fiv con visita medica in corso di validità ed avere una conoscenza di base delle tecniche di navigazione e delle manovre di bordo. L’evento si svolgerà presso il villaggio di The Ocean Race the Grand Finale nelle date dal 26 giugno al 02 luglio 2023”.

Le giornate si suddivideranno così: 9.00-12.00 accoglienza, divisione in gruppi e lezioni teoriche dove si parlerà della nascita e dell’evoluzione della classe e la possibilità di confrontarsi e ascoltare i racconti di esperti navigatori oceanici; briefing pre-uscita, attivazione motoria e presentazione degli skipper e delle barche (sia Serie che Prototipi) messe a disposizione dai soci di Classe Mini Italia. 12.00-18.00 uscite in barca; debriefing. L’iscrizione avverrà tramite il Form Academy 6,50 presente nel bando da inviare in allegato con: curriculum ed esperienze veliche, copia del documento di identità, numero tessera FIV, fototessera entro e non oltre il 10/06/2023 .