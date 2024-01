Vela: decisi i primi due equipaggi azzurri per Parigi 2024

Gennaio 19, 2024

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Sono ufficiali i nominativi dei primi due equipaggi di vela che faranno parte dell’Italia Team ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Nella classe ILCA 6 sarà presente Chiara Benini Floriani, terza lo scorso luglio nel Test Event a cinque cerchi disputato nelle acque di Marsiglia. Nella classe 49er:FX, invece, difenderà il tricolore il tandem formato da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che nell’ultima edizione degli Europei a Vilamoura (Portogallo) si sono distinte mettendosi al collo la medaglia d’argento.

“Partecipare ad un’Olimpiade è il mio sogno da quando sono bambina e avere questa possibilità a 22 anni mi rende davvero orgogliosa. Ad oggi, però, l’obiettivo di partecipare si è trasformato in quello di giocarmi le posizioni al vertice della classifica”, ha dichiarato Benini Floriani. “Essere ai Giochi è il mio sogno sin da quando ero bambina sull’Optimist – ha detto Germani -. Pensare che, dopo tanti anni il sogno diventa realtà è qualcosa di indescrivibile. Da adesso in poi ci sarà massima dedizione per far valere ogni singolo allenamento, sacrificio e impegno”.

Le ha fatto eco anche la compagna Bertuzzi: “Sono stati quattro lunghi anni pieni di emozioni e di sconfitte, ma finalmente possiamo comunicare la nostra gioia per questo traguardo. Quando da piccola mi chiedevano quale fosse il mio sogno rispondevo: ‘Partecipare ai Giochi Olimpici’. Ora sono cresciuta e il mio obiettivo non è più quello di partecipare ma quello di tornare da Parigi con una medaglia”. “Inizia a comporsi il mosaico della squadra olimpica. Mi voglio congratulare con queste tre atlete per l’impegno, la continuità e la crescita con cui sono arrivate a guadagnarsi la maglia azzurra e ad entrare nell’élite dello sport mondiale”, questo il commento del direttore tecnico Michele Marchesini.