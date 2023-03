Vela: Fiv, ‘con Sport e Salute al via tre progetti speciali per bambini, over 65 e scuola’

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Vela aggiunge un altro importante tassello alle proprie progettualità relative alla pratica sportiva. Un risultato notevole per la nostra Federazione che, nell’ambito dei contributi stanziati da Sport e Salute per l’accesso al “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori”, ha visto accolti, con finanziamento del 100%, i tre progetti presentati: Ripartire a Gonfie Vele, Over 65, Imparare navigando – relativi rispettivamente alle fasce “bambini e adolescenti”, “target Over 65”, “Scuola””. Lo scrive la Federvela sul suo sito.

Un finanziamento complessivo di 1.050.000 euro che andrà ad incentivare la pratica sportiva nelle aree di nostro particolare interesse: Scuola Vela, Senior, mondo scolastico. Dopo l’ottima risposta della prima fase relativa alla presentazione e adesione dei progetti da parte degli affiliati, al via ora la parte applicativa che svilupperà le attività proposte.

Per Francesco Ettorre, Presidente Fiv c’è “grande soddisfazione per l’assegnazione, da parte di Sport e Salute, del 100% delle risorse richieste per la promozione dell’attività sportiva di base sul territorio. Una progettualità importante che vede 1.050.000 euro totalmente a disposizione delle società affiliate e dei loro tesserati per andare ad incentivare ulteriormente gli ambiti di nostro particolare interesse come il mondo della scuola con il progetto Stem e della scuola 2.0 con il progetto Ripartire a Gonfie Vele. La prima fase si è conclusa con un ottimo risultato: i Comitati di Zona, attraverso i loro Presidenti, hanno risposto in maniera puntuale ed efficace sostenendo le società affiliate per la presentazione dei progetti. Adesso inizia la parte progettuale che siamo certi possa incrementare e sostenere questi ambiti di applicazione come la scuola e le nostre Scuole di Vela.

Antonietta De Falco, Consigliera e responsabile dei Progetti Speciali Fiv: “Il risultato di questo primo screening sull’adesione ai Progetti Speciali Fivè stato notevole, grazie al lavoro coordinato e costante tra la Federazione centrale ed il territorio in sinergia con il comparto della comunicazione. La proposta progettuale della Fivper la promozione dello sport della vela è stata sviluppata su 3 assets importanti: il potenziamento della base tra i giovanissimi; il consolidamento dei rapporti con il Ministero dell’Istruzione con l’innovazione della didattica Steam correlata alla vela e al benessere, e la valorizzazione del target Over 65. Un lavoro di squadra che non si esaurisce qui, ma diventa ancora più determinante nel garantire il corretto svolgimento della fase di monitoraggio delle attività che si svolgeranno su sei mensilità entro la fine dell’anno in corso”.