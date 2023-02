Vela: Maserati Multi70 e Giovanni Soldini al via della Rorc Caribbean 600

Febbraio 20, 2023

Fort Charlotte, 20 feb. – (Adnkronos) – Con una flotta di 71 imbarcazioni divise in otto classi, è partita oggi 20 febbraio 2023, la 14a edizione della RORC Caribbean 600, organizzata dal Royal Ocean Racing Club. Da regolamento, Maserati Multi70, insieme ai nove multiscafi iscritti alla regata nella classe MOCRA, ha tagliato la linea di partenza alle 11:30 (15:30 UTC, 16:30 ora italiana), a mezz’ora di distanza dal primo gruppo. Per Giovanni Soldini e i sette compagni di equipaggio, Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Thomas Joffrin (FRA), Francesco Pedol (ITA), Alberto Riva (ITA), Matteo Soldini (ITA), Lucas Valenza-Troubat (FRA), la sfida diretta è con Zoulou (FRA) che a bordo conta su un gigante come Loick Peyron ed Erik Maris al timone.

Allo start, Maserati Multi70 è partita bene e dopo un lungo bordo in mare aperto ha passato Green Point in prima posizione. Un temporale ha agitato un po’ le acque a pochi minuti dal via, ma con venti nodi di vento, un Aliseo ben disteso, le manovre di partenza non ne hanno risentito. Le prossime ore saranno una corsa di 600 miglia tra le isole delle Piccole Antille: Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth, a seguire l’isola di Saint Martin e poi un giro attorno a Guadalupa, prima dell’ultima boa al largo di Barbuda con traguardo ad Antigua.

Una regata di muscoli e strategia, un concentrato di manovre e decisioni tattiche in rapida sequenza in compagnia di un Aliseo che promette di assecondare una gara ad alta velocità: il massimo per i multiscafi volanti che puntano anche ad assediare il record della regata, stabilito lo scorso anno da Argo di Jason Carroll con Brian Thompson al timone in 29 ore, 38 minuti e 44 secondi, a scapito del primato precedente fissato nel 2019 proprio da Maserati Multi70.

“Condizioni così favorevoli non le avevo mai viste ed è la quinta volta che partecipiamo. L’Aliseo si conferma stabile e sostenuto,” il commento di Giovanni Soldini a pochi minuti dalla partenza: “Navigare tra le isole è sempre insidioso per i cambi di vento e di correnti. Guadalupa è l’isola più alta, il punto più critico di questo percorso. Ma noi faremo lo slalom tra queste trappole, ci aspettano molte manovre, e dovremo giocare d’anticipo ed essere molto precisi. Sarà una battaglia con il coltello tra i denti”.

Maserati Multi70 partecipa alla RORC Caribbean 600 per la quinta volta dopo aver corso le edizioni del 2017, 2019, 2020 e 2022. Sulla linea dello start, quest’anno sono quattro le imbarcazioni italiane in gara. Oltre al MOD70 di Soldini tra i multiscafi, nella Class40 corrono Ambrogio Beccaria con Alla Grande – Pirelli, Alberto Bona con IBSA e Andrea Fornaro con Influence.