Vela: Mattarella, ‘esempio di sano legame con natura e tecnologia’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Credo che la vela esprima in maniera piena rispetto per il mare ed utilizzo degli elementi che la natura offre” e un legame sano anche con la “tecnologia più avanzata”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Federazione italiana vela, in occasione della Coppa America femminile giovani e dei 100 anni della fondazione della Fiv.

“Un movimento -ha ricordato il Capo dello Stato- che ha una continua espansione ed un grande rilievo nello sport internazionale e all’interno del nostro Paese. D’altronde il rapporto e il legame tra l’Italia, il mare e la vela è ovviamente profondo, geograficamente, storicamente, culturalmente. Anche per questo molti giovani, in numero sempre maggiore, molto presto si avvicinano alla vela, cercano di apprenderne le capacità, di sperimentarla, di farla propria e questo è forse il successo più grande della Federazione, quello di coinvolgere molti giovani intorno allo sport praticandolo a livello amatoriale, ed è lo spirito sportivo, imparando in questo modo a prendere un autentico legame con la natura, rispettandola e utilizzandone gli elementi”.

“Credo che la vela esprime in maniera piena rispetto per il mare ed utilizzo degli elementi che la natura offre. In questo si esprime davvero lo spirito sportivo che sempre più conquista grande parte della nostra pubblica opinione. C’è anche un rapporto intenso tra natura e tecnologia, come Luna rossa dimostra: anche per chi come me non ha alcun titolo e alcuna competenza per esprimere valutazioni, seguire quest’estate le prestazioni di Luna rossa è stato entusiasmante, fortemente coinvolgente, la dimostrazione che un sano, autentico corretto rapporto con la natura consente anche di affrontare in maniera sana tutti i tipi della tecnologia più avanzata. Per questo -ha concluso Mattarella- vi ringrazio ed è un piacere avervi qui e ringraziarvi per le prestazioni che svolgete, per i successi raccolti, ma soprattutto per il vero spirito sportivo che esprimete e praticate”.