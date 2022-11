Ottobre 29, 2022

Sdot Yam, 29 ott. – (Adnkronos) – Si è concluso a Sdot Yam in Israele il mondiale 470 Mixed che ha sancito la vittoria dell’equipaggio tedesco che ha sfruttato la medal race per fare la passerella trionfale. Alle spalle della Germania nell’ordine Spagna e Francia. La squadra italiana, composta da Marco Gradoni e Alessandra Dubbini si è trovata a lottare fino all’ultima regata per le posizioni che contano e ha chiuso al nono posto con un gap di 18 punti dalla zona podio.