Vela: settimana olimpica di Hyères, l’Italia conquista due podi

Aprile 29, 2023

Hyères, 29 apr. – (Adnkronos) – La Settimana Olimpica Francese ad Hyères si è conclusa in maniera positiva per la spedizione italiana. Due equipaggi sono saliti sul podio: Jana Germani-Giorgia Bertuzzi, argento nel 49er FX, Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei bronzo nel Nacra 17. “Sono stati giorni di regate molto complessi nei quali abbiamo dovuto affrontare condizioni meteo differenti. Siamo soddisfatti di quanto prodotto dalla squadra che ha conquistato due ottime medaglie e avuto buoni spunti -dice il dt azzurro Michele Marchesini-. Germani-Bertuzzi si sono dimostrate solide e Ugolini-Giubilei proseguono nel loro cammino di maturazione. Bene anche Boschetti nel Formula Kite e Bissaro-Frascari nel Nacra 17 impegnati anche loro in Medal Race. Il nostro cammino in questo quadriennio anomalo per la sua brevità continua secondo quanto ci siamo prefissati, guardiamo con ottimismo al futuro.”