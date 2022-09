Vela: Slam presenta l’esclusiva collezione Foil, da oggi selezione nei flagship store dell’azienda

Settembre 1, 2022

Roma, 1 set. (Adnkronos) – A 13 mesi dall’ingresso della nuova proprietà, ‘Slam Is Back’ la promessa lanciata il 31 maggio scorso a Milano, in occasione dell’evento di lancio del nuovo corso dello storico brand di abbigliamento tecnico fondato a Genova nel 1979, diventa realtà con la presentazione della nuova collezione Foil. “Questa collezione è il nostro tributo alla vela del futuro -dichiara Enrico Chieffi, Ad di Slam.com dal luglio 2021, che per primo ha creduto e ha voluto realizzare questa innovativa ed esclusiva linea di abbigliamento tecnico- abbiamo cominciato a lavorare da subito lo scorso anno a questo nuovo progetto partendo dall’idea di coinvolgere nella fase di progettazione il nostro Dream Team di atleti, perché loro sono quelli che utilizzano con successo la tecnologia foil e che ben conoscono quello che serve per navigare al top. Il loro contributo è stato determinante per arrivare a soluzioni innovative e dedicate a navigare in sicurezza sull’acqua”.

L’intera collezione è stata concepita per ottenere capi innovativi, lineari ed estremamente performanti, complici anche le ultime tecnologie esistenti sul mercato. Infatti, in particolare per il primo strato è stata impiegata la tecnologia Seamless che permette di ottenere capi senza cuciture a contatto con la pelle, l’assenza di cuciture permette una totale libertà di movimento. Utilizzata anche la tecnologia del Body Mapping che consente di ottenere che i filati vengano utilizzati in funzione del punto in cui serve maggior compressione o meno. Entrambe le tecnologie unite ad un look estremamente sportivo, permettono di utilizzare il capo Seamless di Slam in inverno o in climi nordici anche in palestra, in montagna, in bicicletta, facendone un capo estremamente versatile.

Per quanto riguarda i colori, siamo partiti da quelli tradizionali, mescolati e miscelati in maniera tale da dare un’identità precisa alla collezione. La manica rossa, il corpo nero e i fianchetti grigi rappresentano il color block della collezione che in questo modo acquista una forte identità ed unicità. Nuovo look per i flagship store Slam che ospitano la nuova collezione e per il sito slam.com, che si presenta con una nuova veste digitale ripensata in forma più sportiva ed innovativa, perfettamente in linea con il nuovo posizionamento del marchio e dove sono proprio gli atleti del Dream Team Slam a indossare la nuova linea.