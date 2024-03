Veneto: Gelmini, ‘qui Azione punto riferimento per imprese, Zaia? Amministratore capace’

16 Marzo 2024

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Azione in Veneto è un punto di riferimento per le imprese, per quel tessuto produttivo che è linfa vitale per questa regione e per l’Italia. Siamo a favore delle infrastrutture, della realizzazione delle riforme e della messa a terra del PNRR. Essendo un partito liberale e riformista, lavoriamo in questa direzione. Per quanto riguarda Zaia non entro nel merito di decisioni che spettano alla Lega. Lo reputo un amministratore capace, lo stimo molto. In questi anni è stato un riferimento importante all’interno della Conferenza Stato-Regioni con cui ho avuto modo di collaborare come ministro per gli Affari Regionali del governo Draghi. Ad ogni modo, Azione va oltre lo scontro destra-sinistra e in ogni singola regione puntiamo al candidato migliore, a quello più meritevole e capace di portare avanti un’autentica ricetta liberale e riformista”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, a margine dell’evento “La sfida delle riforme, tra autonomia e Premierato” organizzato a Padova.