Veneto: Moretti, ‘solidarietà a Cecchetto, avanti con ddl contro molestie sul lavoro’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Milena Cecchetto, cui rivolgo tutta la mia solidarietà, ha dimostrato coraggio e credo che debba essere sostenuta da tutte le donne e dalle Istituzioni “Mi scuso, un gesto male interpretato. Era goliardia” dice il consigliere di Fdi Formaggio. Per non sentire più queste frasi, tese a minimizzare e ridicolizzare le vittime, è necessario sostenere le donne che denunciano, tutelarle per evitare che diventino vittime due volte, proteggerle dal fango mediatico e dagli attacchi personali”. Così sui social l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

“E dobbiamo andare avanti in Parlamento con il ddl che istituisce il reato di molestie sessuali sul luogo di lavoro. Perché non sia più tollerato, come troppe volte accade, che sul posto di lavoro ci siano comportamenti gravissimi e lesivi della dignità e della libertà personale. Non ci sono scuse per un’aggressione sessuale, a maggior ragione nel luogo dell’emancipazione femminile: il posto di lavoro. Ancora più grave che questa aggressione sia avvenuta all’interno delle istituzioni, dove si scrivono le leggi e dove il rispetto della persona dovrebbe essere un valore imprescindibile”.

“Nessun passo indietro su questo terreno e nessun passo indietro devono fare le donne che subiscono qualsiasi forma di violenza. Sta a noi dare il buon esempio e Milena Cecchetto ha trovato la forza di denunciare, squarciando il velo di ipocrisia che spesso ci imprigiona”.