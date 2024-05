Veneto: Tosato (Lega), ‘Dopo Zaia? Insistere su terzo mandato, per ora pesa stop Fdi e Fi’**

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Certo, sul terzo mandato per i governatori la strada è in salita, alla Camera c’è la proposta del nostro Stefani per avere l’estensione, ma per ora Montecitorio è impegnata sull’autonomia, vedremo se cambierà lo scenario, ma per ora registriamo il no di Fdi, di Fi e pure di Pd e M5S”. Lo dice all’AdnKronos il senatore veneto della Lega, Paolo Tosato, firmatario degli emendamenti in Commissione Affari costituzionali per far approvare il ‘terzo mandato’ ai governatori delle Regioni, bocciato nei mesi scorsi dal fuoco amico di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, dopo un lungo braccio di ferro a Palazzo Madama.

Tosato, senatore veronese punta sempre su Zaia: “Per me dobbiamo portare avanti la sua candidatura -assicura- . Fino al voto, previsto tra 2 anni, dobbiamo provare a insistere sul terzo mandato”. Per il leghista quindi non è tempo di fare toto-nomi per il dopo Zaia dopo le parole di Salvini (“Io non ne faccio parte di quei nomi -assicura- e non ho questa ambizione”) . In Veneto abbiamo “ottimi amministratori -aggiunge- ma il tema non è certo quello di vedere questi profili, il tema resta quello del terzo mandato, se ci saranno aperture…”.