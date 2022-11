Novembre 25, 2022

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “In queste immagini del 14 maggio 2003, depositai la prima pietra del Mose, la più grande opera di ingegneria italiana che oggi è vitale per Venezia, per il suo patrimonio storico culturale e per l’intera filiera produttiva locale. Senza il Mose, oggi Venezia sarebbe sott’acqua. A chi speculava rispondiamo con i fatti e con la storia”. Così Silvio Berlusconi, presidente di Fi, su Instagram.