Venezia: Martella, ‘basta demagogia Governo, garantire presidio territorio’

21 Settembre 2024

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Siamo di fronte ad un evento drammatico che lascia sconvolta tutta la città. La morte di Giacomo Gobbato, ucciso per difendere una donna da un rapinatore, è una tragedia. La propaganda e gli slogan sulla sicurezza si scontrano con la realtà. Da tempo cittadini, associazioni, organizzazioni economiche chiedono per Mestre maggiore controllo del territorio e una più capillare presenza delle Forze dell’Ordine. In Parlamento chiederemo, come già fatto più volte al Governo di uscire dalla bolla della demagogia e di confrontarsi sul merito delle iniziative da adottare anche per Venezia e Mestre sul tema sicurezza e presidio del territorio. Quanto avvenuto oggi segna un punto di non ritorno rispetto alla necessità di avere risposte per la città”. Lo afferma il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico del Veneto.