Venezuela: Farnesina, ‘istituita ‘task force’ permanente per seguire sviluppi’

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Su indicazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, è stata costituita oggi alla Farnesina una ‘task force’ permanente per seguire gli sviluppi in Venezuela. Lo rende noto il ministero degli Esteri, aggiungendo che nel primo incontro presieduto dal segretario Generale, ambasciatore Riccardo Guariglia, sono state affrontate tutte le tematiche legate all’emergenza Venezuela e vagliate alcune iniziative da intraprendere già in queste settimane.

In coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a Caracas e con i due consolati di Caracas e Maracaibo – prosegue la nota – verrà effettuato un monitoraggio continuo dell’evoluzione della situazione politica nel Paese e delle problematiche relative agli oppositori politici e ai cittadini italiani soggetti a provvedimenti da parte delle autorità locali.