Venezuela: Pellegrino (Fdi), ‘Italia per popolo, verità e democrazia’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “In Venezuela Maduro, come sempre fanno i dittatori, non ha accettato il verdetto delle elezioni e ora sta reprimendo l’opposizione. Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo, non solo perché si tratta di diritti umani, ma perché tanti italiani vivono lì”. Lo dichiara in aula del Senato, durante il question time con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.

“Risulta – prosegue – che otto italo-venezuelani siano attualmente detenuti. Tra costoro c’è Americo de Grazia, ex deputato dell’opposizione rapito dagli agenti della polizia di Maduro l’8 luglio e che al momento supponiamo, perché non abbiamo notizie sul suo conto, sia detenuto nel carcere di ‘El Helicoide’. Esprimo ampia soddisfazione per l’interessamento e l’impegno della Farnesina. Del resto l’Italia sin da subito ha saputo schierarsi senza ambiguità dalla parte del popolo, della verità e della democrazia”.