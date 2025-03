Venezuela: Tajani, ‘ho posto tema detenuti al G7, facciamo tutto il possibile’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto tutto il possibile: ho posto il tema al G7, ho chiesto aiuto anche agli americani, ma non è facile trattare. Purtroppo, quando si ha a che fare con paesi dove la democrazia è limitata, è difficile poter ottenere facilmente dei risultati. Sono 9 i detenuti, uno solo italiano, gli altri sono italo-venezuelani, ma hanno passaporto italiano quindi noi siamo preoccupati per tutti gli italiani detenuti e stiamo facendo il possibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’

“Più che portare il tema al G7, aver fatto inserire nel documento del G7 la richiesta di liberazione di tutti i prigionieri politici (anche se Trentini non è un prigioniero politico), più di quello che stiamo facendo non si può fare e purtroppo non è facile. Ma non ci arrendiamo, continuiamo a lavorare intensamente ad ogni livello per cercare di ottenere innanzitutto notizie”, ha aggiunto Tajani.