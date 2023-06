Verdi: De Petris, ‘Pollice maestro indimenticabile, grande dolore’

Giugno 18, 2023

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Apprendo con grandissimo dolore la notizia della morte di Guido Pollice, presidente dell’Associazione Verdi Ambiente e Società. Era stato tra i fondatori di Democrazia proletaria e poi esponente fondamentale dei Verdi Arcobaleno, deputato e senatore. Guido ha dedicato la sua intera vita alle battaglie per la difesa dell’ambiente e per una società più giusta. Per tutti e per me in particolare è stato un grande e indimenticabile maestro. Mi stringo ai figli e a tutti i suoi cari in un abbraccio commosso e partecipe”. Lo dichiara la ex senatrice ed esponente storica dell’ambientalismo italiano, Loredana De Petris.