Verona: in lista Lega il rider sfregiato per aver difeso una 17enne, fu ‘intervistato’ da Salvini**

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – A Verona nella lista della Lega trova posto Michele Dal Forno, il 22enne rider, che finì sfregiato al volto dopo essere intervenuto per salvare una ragazza 17enne da un’aggressione, il 21 aprile del 2021. Ora l’impegno in politica, per un posto in circoscrizione. Il gesto in soccorso della giovane, mentre era in bicicletta per consegnare le pizze, gli è costato un taglio in faccia e decine di punti di sutura.

All’indomani delle coltellate Dal Forno era stato contattato da Matteo Salvini, che aveva voluto raccontare la sua vicenda con una diretta streaming, una sorta di intervista-omaggio al giovane, con tanto di sottoscrizione a favore del ragazzo. “Michele avrebbe potuto fregarsene, fare una consegna, ma ha aiutato questa ragazza”, disse il leader della Lega. “In tempi di menefreghismo assoluto – sottolineò Salvini – un gesto come questo conforta”. Ora la candidatura a Verona con il Carroccio.