Verona: La Russa, ‘Tosi accetti accordo, sarò garante per progetto e squadra’

Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “L’importante è trovare un accordo sul progetto e, aggiungo io, sulla squadra”, rispetto alla quale, “se ce ne fosse bisogno, sono pronto a fare da garante”. Lo dice all’Adnkronos il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, circa la possibilità di un’intesa o meno tra Federico Sboarina e Flavio Tosi per il ballottaggio per l’elezione del sindaco di Verona.

“L’apparentamento -spiega l’esponente di Fdi- tecnicamente non conviene, visto che finisce per avvantaggiare chi resta all’opposizione. Tanto è vero che negli ultimi venti anni se ne possono contare sulle dita di una mano, nel 90 per cento dei casi ci si limita ad un endorsement. Del resto la stessa Giorgia Meloni ha invitato Sboarina a salvaguardare l’unità del centrodestra, senza specificare in quale forma”.

“Da un punto di vista mediatico anch’io avrei preferito la strada dell’apparentamento, ma probabilmente Sboarina ha ritenuto opportuno cercare l’unità del centrodestra senza però offrire maggiori spazi allo schieramento che potrebbe finire all’opposizione. E quindi ha invitato Tosi a condividere un progetto e, aggiungo io, anche se non ne ha parlato per pudore, una squadra. E su questo, se ce ne fosse bisogno, sono pronto a fare da garante. Quindi, 1-1, e ripartiamo. Conosco Tosi, l’obiettivo deve essere vincere, non fare la ripicca, perciò -conclude La Russa- non cerchi la fuga nascondendosi dietro un motivo tecnico”.