Verona: Mirabelli (Pd), ‘Salvini festeggia la morte, vergogna’

20 Ottobre 2024

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “È un principio elementare di umanità non gioire per la morte di una persona, qualunque cosa abbia fatto e vedere Salvini festeggiare per la scomparsa di un uomo è una vergogna per il nostro Paese, che lui dovrebbe rappresentare. Seminare odio fa male a tutti”. Lo scrive sui social il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.