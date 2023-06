Verona: Moretti (Pd), ‘vicenda disumana, no abrogazione reato tortura’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Vivere in uno Stato di diritto significa osservare regole e leggi: nessuno è al di sopra, meno che mai chi indossa una divisa . Il sopruso dell’orrenda vicenda accaduta nella questura di Verona non solo mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni ma minaccia ciò che di più prezioso abbiamo : la nostra umanità, la civiltà del trattamento che deve essere riservato a chi è nelle mani dello Stato. Come si fa a pensare di abrogare il reato di tortura quando accade tutto questo ?”. Così sui social l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.