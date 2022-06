Verona: Rotta (Pd), ‘a destra triste regolamento conti, Tommasi è cambiamento’**

Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Ce la facciamo? Noi siamo fiduciosi e a darci fiducia è l’attenzione che la città sta rivolgendo a Damiano. Sa cosa mi ha colpito? Le tante persone che sono venute al comitato a chiedere di dare una mano. La città ha voglia di voltare pagina e Damiano rappresenta il cambiamento”. Alessia Rotta, vicecapogruppo del Pd alla Camera e veronese, è in prima linea nella campagna elettorale per Damiano Tommasi a Verona.

Il centrodestra intanto continua a litigare… “Lo spettacolo a cui stiamo assistendo parla da solo -dice Rotta all’Adnkronos- mi pare sia chiaro chi pensa al futuro della città e chi pensa solo un regolamento di conti interno. Verona merita di meglio della lotta intestina nel centrodestra, in cui Verona non c’è e non ha nulla a che vedere. E’ uno spettacolo triste: non c’è una parola sulla città ma si parla solo di posti… Con Tommasi possiamo ridare alla città quello che ha perso”.

Che clima c’è a Verona? Non è più il fortino inespugnabile per il centrosinistra? “Il clima è buono. Damiano sta facendo una campagna a tappeto per la città. Passeggiate di chilometri ogni giorno in ogni singolo quartiere e quello che colpisce è la voglia di partecipare. Damiano sta facendo una campagna di ascolto vero e questa disponibilità viene ricambiata. Si sente un’empatia, si respira la voglia di cambiare”. Appuntamenti elettorali del fine settimane? “All’insegna dello sport. Ci sarà un torneo di calcio e uno di beach volley con tanti ragazzi che parteciperanno”.