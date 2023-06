Verona: Scarpa (Pd), ‘introdurre misure come codice identificativo o bodycam’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “L’arresto di 5 poliziotti in forze presso la questura di Verona con le accuse di tortura, lesioni aggravate, peculato, falso ideologico in atto pubblico è una notizia grave che ancora una volta ci pone di fronte all’urgenza di dotare il nostro paese di strumenti più efficienti nell’identificare ed isolare chi abusa della propria posizione nelle forze dell’ordine per agire al di fuori della legge”. Lo ha detto Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico.

“Anche questo caso – ha continuato – dimostra che la soluzione non è togliere il reato di tortura, come la Presidente Meloni pare intenzionata a fare, ma introdurre misure come un codice identificativo degli agenti o delle bodycam sempre accese, così come già fatto in altri paesi”.

“Tanto più che queste – ha precisato – sono misure che vanno a tutela prima di tutto della reputazione delle forze di polizia e della fiducia dei cittadini nei loro confronti. Presenterò un’interrogazione al ministro Piantedosi proprio su questo”.