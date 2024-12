Vespucci: Mattarella, ‘messaggio al Mondo di prestigio e fascino’

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Per me è un gran piacere, anche se in maniera virtuale, sentirmi ancora una volta a bordo della Vespucci. Vi ringrazio per quanto state facendo, dimostrando al Mondo la qualità professionale della nostra Marina. Il giro del Mondo che sta per concludersi è stato entusiasmante certamente per gli allievi, per l’equipaggio. Lo è stato per i Paesi toccati dall’arrivo della Vespucci, per l’Italia, per i nostri concittadini seguendo l’itinerario. Ovunque è stato recato un messaggio di grande prestigio e fascino per l’Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il saluto alle missioni italiane impegnate all’estero.