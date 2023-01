Vialli: Conte, ‘sei sempre stato una fonte d’ispirazione, sempre nel mio cuore’

Gennaio 6, 2023

Londra, 6 gen. (Adnkronos) – “A cena insieme a Londra pochi mesi fa mentre ci divertivamo a ricordare tutte le nostre avventure e le battaglie sul campo. Purtroppo in questi ultimi anni ne hai dovuta combattere una grande e terribile di battaglia nella Vita. Ti ho detto e scritto che sei sempre stato una fonte d’ispirazione per me come mio Capitano e per come ti stavi dimostrando Forte, Fiero e Coraggioso, lottando come un leone contro questa malattia. Sempre nel mio cuore Amico mio. Ciao Gianluca”. Queste le parole con cui il tecnico del Tottenham Antonio Conte su Instagram ha ricordato l’ex compagno Gianluca Vialli scomparso a 58 anni.