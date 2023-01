Vialli: Cremonese in campo a Verona con una maglia commemorativa

Gennaio 9, 2023

Verona, 9 gen. – (Adnkronos) – La Cremonese omaggia Luca Vialli con una maglietta speciale. Oltre a Juventus e Samodoria, anche il club grigiorosso ha deciso di omaggiare il bomber italiano, scomparso il 6 gennaio, con maglietta commemorativa: “Gianluca Vialli scenderà in campo con noi. Luca sarà presente nei nostri cuori e sulla nostra maglia: la sua maglia. L’ultima volta che Vialli scese in campo allo Zini fu durante la partita del Centenario, giocata il 24 marzo del 2003”, si legge sul sito della Cremonese. Al termine della partita con l’Hellas Verona, le magliette, sulle quali verrà attaccata una patch speciale, verranno messe all’asta e il ricavato andrà in beneficenza: “Al “Bentegodi” la Cremonese affronterà l’Hellas Verona con una speciale maglia away con l’immagine di Vialli e la scritta “Ciao Luca” presenti sulla manica sinistra. Nei giorni successivi le maglie commemorative indossate nell’occasione dai grigiorossi finiranno all’asta e l’intero ricavato sarà devoluto alla “Fondazione Vialli e Mauro”.