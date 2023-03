Vialli: Mancini, ‘quello che ci ha lasciato deve esserci utile per il presente e per il futuro’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Saranno giorni difficili, il vuoto grande che sento ogni giorno lo sentiremo più forte. Tutto quello che ci ha lasciato deve esserci utile per il nostro presente e il nostro futuro”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini in un’intervista al ‘Messaggero’ a poco più di due mesi dalla scomparsa di Gianluca Vialli. La nazionale tornerà a radunarsi tra meno di due settimane per la prima volta dalla morte della morte del capo delegazione nella spedizione vincente a Euro 2020.