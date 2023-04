Vicenza: De Poli, ‘rappresentiamo Dna cattolico, Udc a sostegno Rucco’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il simbolo dello Scudo crociato c’è ed è a sostegno del candidato Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. L’Udc ha deciso di sostenere Rucco perché crediamo che Francesco abbia amministrato bene e possa dare alla città di Vicenza una prospettiva importante”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che, stamane, è intervenuto in conferenza stampa, a Vicenza, a sostegno del candidato a sindaco del Centrodestra, Francesco Rucco.

“Oggi – prosegue – dobbiamo riprendere un’area culturale che è maggioranza nella città di Vicenza, che appartiene a quei valori che noi rappresentiamo storicamente e pone al centro i temi identitari in cui, da sempre, ci riconosciamo: l’attenzione alle politiche socio-sanitarie, tutela della famiglia – così come è concepita dalla nostra Costituzione – quindi con un papà e una mamma, al contrario della sinistra che va da tutt’altra parte; sostegno alle fasce sociali più deboli (anziani, persone con disabilità, non autosufficienti, etc); al mondo del volontariato ma anche e soprattutto recuperare il rapporto tra la politica e le persone, garantendo risposte concrete ai cittadini. Questo fa parte della nostra cultura e del nostro Dna politico che mettiamo a disposizione di chi Rucco e del Centrodestra”.