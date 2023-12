Vigili del Fuoco: Fontana, ‘grazie per servizio a Paese’

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Oggi è Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, che ringraziamo per il loro lavoro al servizio del Paese. Una preghiera per gli eroi che hanno sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri”. Lo scrive su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.