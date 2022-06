Giugno 1, 2022

Terni, 1 giu. (Adnkronos) – “Oggi cercheremo di condividere la nostra idea di innovazione. Partiamo da Terni che rappresenta bene cosa significa fare innovazione perché in questa città sono stati realizzati progetti concreti, evidenziando come non se ne deve solo parlare ma bisogna anche metterla in pratica”. Così il Chief Innovation&Information Officer di Acea, Ivan Vigolo, nel suo intervento all’Innovation Day Tour 2022 presso la sede di Confindustria di Terni.