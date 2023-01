Vino: Prisco (Fdi), ‘su etichettatura no difesa salute ma condizionamento mercati’

Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “La decisione della Commissione europea di consentire all’Irlanda di etichettare con avvertenze allarmistiche sulla salute tutti gli alcolici, vino compreso, è gravissima e in contrasto con quanto votato nel Parlamento europeo. Non mi pare ci sia niente che difenda la salute ma piuttosto la volontà di condizionare i mercati, perché la spinta proviene da Paesi in cui non si produce vino e nei quali si abusa invece di superalcolici”. Lo afferma Emanuele Prisco, esponente di Fratelli d’Italia e sottosegretario all’Interno.

“Criminalizzare genericamente i prodotti alcolici -aggiunge- significa in realtà aggredire un prodotto di qualità, una vera e propria eccellenza, mettendolo sullo stesso piano di altre sostanze che invece sono riconosciute come dannose. Bene dunque l’iniziativa del Governo italiano e del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia per difendere i nostri prodotti: beviamo orgogliosamente vino italiano!””