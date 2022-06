Violenza donne: Conzatti (Iv), ‘incredibile Stasi, Lega negazionista femminicidi?’

Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “È incredibile che il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Ostellari, abbia scelto di audire chi, condannato per femminicidio, continua a proclamare il complotto dei dati e della propaganda riguardo alla violenza contro le donne”. Così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti , segretaria della Commissione Femminicidio.

“Sono gravissime le affermazioni che hanno fatto Alberto Stasi e Fabio Nestola che con il loro blog portano avanti una controinformazione che punta a delegittimare le denunce delle donne che subiscono violenza. La memoria delle donne uccise e le faticose vite delle loro famiglie non possono subire anche questo affronto”.

“Una parte della Lega – diversa da quella che con noi lavora in commissione femminicidio – porta avanti una vera e propria battaglia contro i diritti che si manifesta in questo ed in altre circostanze: non è infatti un caso se i provvedimenti che riguardano i diritti delle persone, dal fine vita alla violenza domestica fino all’omofobia, restano imprigionati nelle sabbie mobili della commissione Giustizia di palazzo Madama dove la lega di Pillon e compagni ostacola ogni percorso di civiltà invertendo la direzione di marcia verso il Medioevo”.