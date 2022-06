Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Pillon colpisce ancora, porta in audizione al Senato due blogger più volte denunciati per istigazione alla violenza contro le donne. Una vergogna”. Lo scrive su twitter Cecilia D’Elia, della segreteria Pd, responsabile Per la parità e portavoce della Conferenza delle donne democratiche, a seguito dell’audizione di Davide Stasi e Fabio Nestola, tra gli animatori del blog ‘La Fionda’, sul tema della violenza domestica in commissione Giustizia del Senato.