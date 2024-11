Violenza donne: Gasparri, ‘impegnati ogni giorno per contrastare orribile piaga’

25 Novembre 2024

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Oggi il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, parteciperà a una serie di iniziative per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Questa mattina il senatore si è recato alla cerimonia in ricordo di Rosaria Lopez, vittima del massacro del Circeo nell’omonimo giardino in Via Pico della Mirandola, 89. Poi in Piazza Montegrappa, dove è stata istallata una panchina rossa nel giardino dedicato a Simonetta Cesaroni, insieme all’assessore regionale del Lazio Luisa Regimenti, il vice coordinatore vicario di Forza Italia Simone Foglio, il Coordinamento di ‘Azzurro Donna’, guidato da Cynthia Calabria, e alcuni consiglieri comunali e municipali di Roma del movimento azzurro. “Noi di Forza Italia, insieme al governo e tutte le Istituzioni, siamo impegnati ogni giorno per contrastare l’orribile piaga della violenza sulle donne”, ha detto Gasparri.

“C’è massimo impegno da parte di tutti affinché si possano individuare gli strumenti più efficaci da mettere in campo per fermare i femminicidi. La violenza contro le donne è una emergenza che, purtroppo, si ripete ogni giorno. Tra le tante concause di queste aggressioni e violenze c’è spesso la droga che gioca un fattore importante. Le sostanze stupefacenti, infatti, portano a cancellare i freni inibitori e a considerare praticabili dei comportamenti inaccettabili. A volte viene considerato un fenomeno minore, ormai in molti sponsorizzano la legalizzazione della droga, mentre non si dovrebbero mai sottovalutare gli effetti”, conclude.