Violenza donne: Pellegrino (Fdi), ‘governo tempestivo nell’affrontare problema’

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “L’approvazione del ddl sulla violenza sulle donne è il segno tangibile di come, anche su questo delicatissimo tema, il governo Meloni non abbia inteso perdere tempo, assicurando tempestività agli interventi e severità alle misure. Si velocizzano le procedure di applicazione delle misure cautelari, si introduce il potenziamento dell’uso del braccialetto elettronico e l’ampliamento dei casi in cui applicare ammonimenti e sorveglianze speciali. Sono solo alcuni dei provvedimenti di un pacchetto corposo di misure con le quali l’esecutivo intende dare battaglia ad un fenomeno dilagante al quale occorre al più presto porre rimedio”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, responsabile nazionale del Dipartimento vittime di FdI.